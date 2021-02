Confira os destaques da coluna Tempo Esportivo desta segunda-feira (01/02)

Primeiro Tempo

Terminou a Série B do Campeonato Brasileiro. De forma decepcionante, o Cruzeiro encerrou a sua participação em 11º lugar, com apenas 49 pontos e não conseguiu retornar para a elite do futebol brasileiro.

O encerramento da Série B mostrou um contraste entre o setor defensivo e o ofensivo da equipe. Sinal de que nem tudo é para ser jogado fora da campanha no torneio, mas que é preciso mudar.

Se foi a terceira melhor defesa da competição, levando 32 gols, o Cruzeiro teve o oitavo pior ataque do torneio. Faltaram mais bolas balançando a rede para o time vencer partidas e conquistar mais pontos.

O setor defensivo cruzeirense somente foi pior que os dois primeiros colocados: Chapecoense (21 sofridos) e América-MG (23). Dos 38 jogos, o Cruzeiro passou 14 sem ter as redes balançadas.

Os números refletem a grande preocupação da diretoria do clube, que é reforçar o setor ofensivo. O Cruzeiro busca, pelo menos, um meia e um atacante para a temporada 2021.

Por falar em futuro, Felipe Conceição aceitou a proposta e é o novo técnico do Cruzeiro. As primeiras palavras do treinador foram divulgadas pelo clube, em seu site oficial, no dia seguinte à confirmação do acerto. O contrato vai até o fim deste ano.

Conceição tinha vínculo com o Guarani pelo mesmo período. No clube, conseguiu uma arrancada que o fez brigar pelo acesso em certo momento da Série B. De acordo com o treinador, a grandeza e o projeto do Cruzeiro pesaram para ele mudar de Campinas para Belo Horizonte

Depois de fazer um grande trabalho com o América-MG na Série B, Felipe Conceição foi o escolhido do Bragantino, um dos clubes com maiores aportes financeiros da atualidade no futebol brasileiro, para comandar o time na elite nacional. Acabou não dando certo em função, principalmente, do relacionamento com parte do elenco.

Apesar dessa oportunidade em um dos times que tem dos maiores projetos do mundo, atualmente, Felipe Conceição elegeu a oportunidade no Cruzeiro como o maior desafio da curta carreira de treinador.

Segundo Tempo

Depois de mais de 15 anos, Hulk está de volta ao futebol brasileiro. A porta de entrada é o Atlético, que fechou contrato de dois anos, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. O alvinegro venceu as concorrências com Flamengo e Palmeiras para a aquisição do atacante. Em postagem nas redes sociais, o atacante de 34 anos exaltou o compromisso acertado com o Galo. Elogiou o clube e garantiu gols e raça para ser campeão.

“O Atlético Mineiro me deu a oportunidade de voltar a jogar no meu País depois de tanto tempo. Um clube com uma das melhores estruturas do mundo. Com um projeto fantástico. Uma torcida apaixonada e vibrante que abraça seus ídolos. Vou retribuir com aquilo que sempre fiz. Com muitos gols, muita raça e muita vontade de vencer… Venho para ser campeão. Hulk é Galo!”

O atacante, que já disputou uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, mas que atuou apenas 20 vezes em território brasileiro durante toda a carreira, terá um mês para se preparar, até o início do Campeonato Mineiro, em 28 de fevereiro. Ele não poderá ser utilizado na reta final do Brasileirão, uma vez que as inscrições foram finalizadas no ano passado.

Aos 34 anos, se conseguir jogar pelo menos 50% do que já produziu na carreira, certamente o paraibano tem tudo para se constituir em mais um grande ídolo da história alvinegra. Gol de placa da diretoria e dos investidores do Galo!

Times de Ubá e Santa Luzia garantem acesso para o Módulo II

No último final de semana foram realizados os jogos da 5ª e última rodada do Hexagonal Final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro.

O Aymorés de Ubá já havia garantido o acesso na rodada anterior, mas precisava de um novo triunfo para sacramentar a conquista do título. E ele veio em grande estilo: Jogando em casa, o time da Zona da Mata Mineira goleou o Satarritense por 5 x 0 e levantou o caneco de forma invicta no Hexagonal (foram 04 vitórias e um empate).

Em Poços de Caldas, apenas cumprindo tabela, o Poços de Caldas venceu o Contagem por 1 x 0. Ambos chegaram à rodada final sem qualquer chance de acesso. O Contagem foi o único time que não venceu nenhum jogo no Hexagonal Final e terminou a competição na lanterna, com apenas um ponto.

Em Uberaba aconteceu o jogo mais importante da rodada: Precisando da vitória para conquistar a segunda vaga de acesso, o time da casa recebeu o União Luziense, que entrou em campo necessitando apenas de um empate. O que se viu em campo foi o Uberaba tentando pressionar durante boa parte do jogo e o time de Santa Luzia se defendendo de forma eficiente e jogando nos contra-ataques. Os representantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte se deram bem e venceram o jogo por 2 x 0, faturando o acesso para o Módulo II de 2021.

Veja a classificação final do Hexagonal Final do Campeonato Mineiro do Módulo II:

Posição Equipe PG J V E D GP GC SG %

1º Aymorés 13 5 4 1 0 10 0 10 87

2º União Luziense 12 5 4 0 1 12 4 8 80

3º Uberaba 07 5 2 1 2 2 5 -3 47

4º Poços de Caldas 06 5 2 0 3 3 7 -4 40

5º Santarritense 04 5 1 1 3 5 10 -5 27

6º Contagem 01 5 0 1 4 2 8 -6 07

PG: Pontos Ganhos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Sofridos | SG: Saldo de Gols | %: Aproveitamento

Aymorés e União Luziense, ocuparão as vagas deixadas por CAP de Uberlândia e Mamoré de Patos de Minas, que foram rebaixados para a Segunda Divisão Estadual em 2021. Pouso Alegre e Athletic de São João Del Rey subiram do Módulo II para a divisão de elite de Minas Gerais. No caminho inverso, Villa Nova e Tupynambás de Juiz de Fora foram rebaixados para o Módulo II.

Palmeiras conquista a Libertadores e é Brasil no Catar

O Palmeiras venceu o rival Santos por 1 a 0, sábado passado, no Maracanã e conquistou o bicampeonato da Copa Libertadores da América. O gol salvador veio de um herói improvável. O atacante Breno Lopes, que até agosto de 2022 jogava a Série B pelo Juventude, marcou de cabeça o gol da vitória palmeirense aos 54 minutos do segundo tempo. Por ironia do destino, o herói da final não foi relacionado para a disputa do Mundial de Clubes, que começa nesta semana no Catar. O Santos perdeu a oportunidade de faturar o tetracampeonato da competição, o que o tornaria o clube brasileiro com o maior número de conquistas no continente.

Além do título, o Verdão comemora a chegada de um bom dinheiro. No total, o Palmeiras lucrou US$ 22,55 milhões (R$ 123,5 milhões) por toda a caminhada na Libertadores, sendo US$ 15 milhões (R$ 82 milhões) pelo título. Já o Santos embolsou US$ 13,55 milhões (R$ 74 milhões) no total, com US$ 6 milhões (R$ 33 milhões) pelo vice.

Os cerca de 2,5 mil convidados para a final da Libertadores ficaram concentrados no setor oeste inferior do Maracanã. Em meio à pandemia do novo coronavírus, com mais de 220 mil mortos, houve aglomeração no estádio. Foi possível ver, em diferentes momentos, pessoas tirando as máscaras. A Conmebol disse que todos os convidados fizeram testes para Covid antes da partida.

Com o título, o Palmeiras segue, como representante da América do Sul, para a disputa do Mundial de Clubes no Catar. O torneio começa já nesta quinta-feira. Às 11h, o Tigres, do México, enfrenta o Ulsan, da Coreia do Sul, e o vencedor será o adversário do Palmeiras nas semifinais, domingo, dia 07/02, às 15h. O outro jogo das quartas de final, também na quinta, reúne o Al Duhail, do Catar, e o Al Ahly, do Egito. Quem vencer, pega o Bayern de Munique nas semifinais, segunda-feira que vem. A finalíssima está marcada para o dia 11 de fevereiro.

Por Álvaro Vilaça