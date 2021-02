Menor é apreendido com celular roubado e drogas no Centro de Sete Lagoas

Um menor foi apreendido pela Polícia Militar no final de semana, com um aparelho de celular roubado, além de maconha no Centro de Sete Lagoas.

No domingo, 31, durante patrulhamento pela praça Dom Carmelo Mota, Centro de Sete Lagoas, os militares visualizaram três indivíduos em atitude suspeita.

Foi feita abordagem e com um menor de idade os militares localizaram um aparelho celular que havia sido roubado na rua Marciano Tão, bairro Santa Luzia, na data de 27/10/19, além de um cigarro de maconha que ele havia jogado ao solo.

O menor foi conduzido a Delegacia de Polícia pelo crime de receptação e uso de drogas, junto com o aparelho celular apreendido.

Redação com Agência Local de Comunicação- 25º BPM