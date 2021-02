O CerveGerais Live Music movimentou o cenário artístico de Sete Lagoas, em formato on-line

O CerveGerais, um dos eventos de maior engajamento e participação popular de Sete Lagoas, ocorreu neste domingo (31), fechando o mês de janeiro de 2021 com grande estilo e um casting de artistas talentosos e de muito brilhantismo. A quinta edição do evento aconteceu no formato live music e com aprovação da Lei Aldir Blanc, seguindo todas as normas sanitárias e de segurança contra a Covid-19.

No entanto, mesmo diferente pelas imposições da pandemia, o evento não perdeu sua identidade e essência. Assim como no evento presencial, a live contou com entrevistas pra lá de descontraídas, feitas com muita segurança e carisma por André Bigode, levando ao espectador, além do lado artístico de cada apresentação, um pouquinho da história por trás de suas carreiras, composições e vivências.

Com mais de trezentas visualizações instantâneas, o que se lia no chat ao vivo, eram comentários muito positivos, de elogio e de incentivo aos artistas que participaram da edição.

Na passarela musical, que abrilhantou o evento on-line estavam:

Leo Gutto com, Aline Pires e Pedro Estrela

Ricardo de Paula

Gregory Yohan e Davi Abreu

Jah Elvis, com André Bigode, Carlos Redoan (Didi), Gabriel Marinho (Bubu), Lucas Reis e Gregory Yohan

O Bom, o Mau e o Feio com, Ricardo PitBlues, Dadinho e Carlos Redoan (Didi)

Sérvio Vinícius

Rojan Gabriel

Bruno de Marco

Guim

Fábio e Gabryel

O CerveGerais foi uma realização da Confraria 7 OnTap em parceria com: Barão Cervegeiro, Renatinho Pé da Vaca, Dedé do Ferro Velho, Marcílio Guedes Drummond e Tim da Carmo Veículos. A produção ficou por conta de André Almeida Lima, Márcio Oliveira Costa Jr, Marlon Tiago (Chopp do Japa) e Ângelo Lanza. A filmagem ficou a cargo de Márcio Costa Filmes, fotografias de Camilo, som de Vitor Cosmo, nas mesas de áudio Gustavo Gonzales, apoio de som e montagem por Jean Souza e no apoio de produção, Roger e Gabriel.

Clique aqui e assista ao CerveGerais na íntegra.

Além do CerveGerais, no sábado (30), um outro evento de sucesso foi transmitido pelo YouTube, levando entretenimento e apoio aos artistas da cidade. O OctoberSete teve apresentação de George Machado e a participação de mais 10 atrações igualmente especiais. O festival OctoberSete é organizado pelo grupo CerveGerais que é composto pelo empório Barão Cervejeiro, choperia 7onTap, produtores Denilson Lanza, Renatinho Pé da Vaca e o empresário Marcilio Guedes Drummond. Para assistir, acesse aqui:

