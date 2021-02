Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Prudente de Morais

No sábado (30), durante operação no bairro Maracanã em Prudente de Morais, os policiais militares avistaram um homem em atitude suspeita, carregando uma bolsa pela via pública. Ao perceber a presença policial o homem tentou evadir por um matagal, sendo perseguido pelos militares, localizado e abordado em seguida. Ao verificar na bolsa que o suspeito carregava, os policiais encontraram uma arma de fogo tipo espingarda calibre 36 e treze munições do mesmo calibre.

O autor foi preso em flagrante delito pelo porte ilegal de arma de fogo e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil.

Comunicação da Polícia Militar