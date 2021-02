Polícia Militar apreende arma de fogo em Capim Branco

Na sexta-feira (29), durante patrulhamento no bairro da Graça em Capim Branco, os policiais militares avistaram um veículo em atitude suspeita. Ao perceber a presença policial o veículo tentou evadir, sendo abordado pelos policiais em seguida.

Estavam no carro três pessoas, uma mulher e dois homens, e um dos homens confessou aos policiais que havia uma arma de fogo no banco de trás do veículo. Os militares localizaram uma pistola calibre 9mm da marca Tauros e 10 munições do mesmo calibre no carregador da arma e mais duas munições com o outro homem ocupante do veículo. Além disso, também foi apreendido um telefone celular e R$202,00 reais em dinheiro.

Os dois homens foram presos em flagrante delito e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

Comunicação da Polícia Militar