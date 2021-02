Tira-dúvidas: como fazer o isolamento de uma pessoa com Covid em casa?

Com quase cinco meses de pandemia, há mais perguntas do que respostas, e mesmo as disponíveis não são conclusivas. Diante da novidade da doença, as atualizações são constantes. Confira o que já se sabe e o que ainda é preciso saber para enfrentar a Covid-19.

Como fazer o isolamento de uma pessoa com Covid em casa?

O primeiro passo é destinar um quarto e um banheiro para uso exclusivo da pessoa infectada. O cômodo com o paciente isolado deve ficar todo o tempo com a porta fechada, mas a janela deve ser mantida aberta para ter ventilação e entrada de luz solar. Quando o imóvel não tem mais de um quarto e mais de um banheiro, a recomendação é deixar o quarto para o doente, e quem não apresenta sintomas deve dormir na sala. Se toda a família divide um cômodo, a orientação é manter distância de 2 metros do doente. Clique aqui para saber mais detalhes do dia a dia.

Como ajudar as crianças a lidar com o estresse e a ansiedade no isolamento?

O primeiro passo é ouvir. O segundo, incluir. Embora muitas vezes não consigam nomear seus sentimentos, as crianças os expressam ficando mais ansiosas, opositoras e hiperativas. Não é hora de minimizar medos e sentimentos, mas validá-los e conversar com a criança. E se pais e filhos nunca estiveram tão juntos, essa convivência próxima pode ser o ponto de partida para uma acolhida lúdica, com a inclusão dos pequenos no dia a dia dos paiss crianças a lidar com o estresse e a ansiedade no isolamento?

Como higienizar os produtos de supermercado?

Alimentos como verduras e frutas devem ser imersos em solução de água sanitária diluída, por 15 minutos. Já as embalagens podem ser lavadas com água e sabão ou higienizadas com álcool gel. Confira aqui todos os detalhes.

Quando a vacina deve começar a ser aplicada no Brasil?

Há mais de uma vacina em fase de teses em humanos por aqui. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) , parceira nas pesquisas da Universidade de Oxford , prevê que a imunização comece em fevereiro de 2021 caso os testes sejam bem sucedidos. .As primeiras doses devem ser destinadas aos grupos de risco, como profissionais de saúde e pessoas idosas. Ainda não se sabe se será necessária apenas uma dose da vacina, se serão necessárias duas doses, ou se será preciso revacinar.

​Se for inevitável usar o transporte público, como me proteger ao máximo?

Além do uso da máscara, distanciamento e álcool gel, é fundamental se policiar ainda mais para não tocar os olhos, boca e nariz antes de lavar as mãos. Quando chegar em casa, não toque em nada nem ninguém antes de higienizá-las. Veja aqui um vídeo sobre como lavar as mãos de forma de correta.

Quais são as doenças pré-existentes que mais influenciam nas mortes por Covid?

Os principais fatores de risco são, segundo o Boletim Epidemiológico da Prefeitura de Belo Horizonte, pela ordem de importância: cardiopatia, diabetes, pneumopatia, obesidade, nefropatia, problemas neurológicos, imunodeficiência e hepatopatia. Dentre as pessoas que perderam a vida para a Covid em BH, essas foram as principais comorbidades encontradas. ​

Como me livrar dos quilos extras adquiridos no isolamento?

A combinação de falta de exercícios, excesso de delivery e ansiedade tem levado ao ganho de peso em muitas famílias. Com quase quatro meses de quarentena e sem data para o “novo normal” começar de fato, é preciso reorganizar a dieta para fazer as pazes com a balança. Como? Planejamento das compras ao cardápio, com receitas simples e saborosas para quem vive neste momento uma rotina de baixo gasto calórico.

O que é imunidade de rebanho?

A expressão tem sido utilizada para explicar a imunidade conferida à população após uma porcentagem X ter contraído Covid e estar imunizada. Pesquisadores estimam taxa necessária em torno de 60%. Ou seja, quando essa quantidade de pessoas já tiver contraído a doença e adquirido imunidade, o virus não circula mais e a doença desaparece.

Após a cura, o coronavírus pode deixar sequelas?

Países em estágios mais avançados da pandemia, como o Reino Unido, estudam diversas sequelas físicas, cognitivas e psicológicas. Publicações recentes nas revistas científicas New England Journal of Medicine e Brain documentam sintomas neurológicos em pacientes que tiveram a doença, que variam de dor de cabeça, perda de olfato e formigamento, até encefalites, hemorragia, trombose, AVC isquêmico e Síndrome de Guillain-Barré, condições neurológicas nem sempre correlacionadas à severidade de sintomas respiratórios.

O que considerar na hora de planejar, em meio à pandemia, a próxima viagem de férias ou feriadão?

A recomendação, neste início de agosto, ainda é para se evitar deslocamentos. Mas já há algumas indicações do que deve ser considerado ao fazer planos para o futuro. A primeira orientação é fugir de destinos com aglomerações. Hospedagens onde o próprio viajante pode controlar a higiene do quarto ou casa ganham pontos. Caso a opção seja por um hotel, é importante checar se ele tem selo de higienização. Segundo a sondagem “Como voltaremos a viajar? – impacto da Covid-19 no comportamento do viajante brasileiro”, realizada pelo portal Viaje na Viagem, muita gente tem se baseado nos números de casos e mortes da região na hora de escolher o destino. As praias lideram a preferência pela primeira viagem pós-quarentena, com 33% das respostas, seguidas das cidades grandes (18%), destinos de natureza (17%) e cidades pequenas (12%).

Como manter a prática de atividades físicas dentro de casa?

Apartamento apertado não serve de desculpa! Empurre os móveis da sala e aproveite o espaço para se movimentar. Não faltam opções de vídeos nas redes sociais com orientações para quem quer se exercitar. Para os iniciantes em qualquer atividade física, é recomendável começar pelas mais leves, como os exercícios de alongamento e relaxamento. Da mesma forma, podem ser feitos exercícios de fortalecimento que envolvem grandes grupos musculares, como se sentar e se levantar de uma cadeira ou agachar para levantar objetos com pouco peso (1 a 2 kg). É importante sempre respeitar os limites do próprio corpo. Por que não começar agora?

Como fortalecer o sistema imunológico contra a Covid e outras doenças?

O tripé exercício físico, sono de qualidade e alimentação saudável é o principal escudo contra doenças. Já os alimentos que são naturalmente inflamatórios, como os que contêm gorduras, temperos prontos ou industrializados, devem ser evitados porque podem prejudicar o funcionamento do intestino e do sistema imunológico. Confira dicas para uma alimentação saudável para crianças e adultos, além da função de cada grupo alimentar.

O que esperar do tão alardeado ‘novo normal’?

O propagado novo normal promete uma aceleração de processos que já estavam em andamento, mas se consolidam no decorrer da pandemia. É o caso do home office, ensino a distância, compras on-line, reuniões por videoconferência e canjas de artistas ao vivo em redes sociais. No campo da higiene, também há expectativa de que novos hábitos sejam incorporados, como a lavagem mais frequente das mãos e, possivelmente, o uso de máscaras em algumas ocasiões..Já a permanência de uma consciência coletiva mais solidária ainda é alvo de debates entre otimistas e céticos.

Como fortalecer o sistema imunológico contra a Covid e outras doenças?

O tripé exercício físico, sono de qualidade e alimentação saudável é o principal escudo contra doenças. Já os alimentos que são naturalmente inflamatórios, como os que contêm gorduras, temperos prontos ou industrializados, devem ser evitados porque podem prejudicar o funcionamento do intestino e do sistema imunológico. Confira dicas para uma alimentação saudável para crianças e adultos, além da função de cada grupo alimentar.

O que esperar do tão alardeado ‘novo normal’?

O propagado novo normal promete uma aceleração de processos que já estavam em andamento, mas se consolidam no decorrer da pandemia. É o caso do home office, ensino a distância, compras on-line, reuniões por videoconferência e canjas de artistas ao vivo em redes sociais. No campo da higiene, também há expectativa de que novos hábitos sejam incorporados, como a lavagem mais frequente das mãos e, possivelmente, o uso de máscaras em algumas ocasiões..Já a permanência de uma consciência coletiva mais solidária ainda é alvo de debates entre otimistas e céticos.

Fonte: Hoje em Dia