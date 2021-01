PRF prende na BR-040 quadrilha suspeita de golpe em clientes em Manhuaçu

A PRF prendeu esta semana, uma quadrilha que teria praticado golpes em clientes de agência bancária no município de Manhuaçu (MG). Uma criança de 1 ano de idade estava com os criminosos.

Na quinta-feira (28), durante abordagem a um veículo no km 437 da BR-040, em Paraopeba (MG), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu 4 indivíduos pela suposta prática do golpe chamado (chupa-cabra) em agência da Caixa Econômica Federal no município de Manhuaçu (MG).

A ação ocorreu durante operação de combate ao crime nas rodovias federais em Minas Gerais, quando a equipe da PRF abordou um veículo Hyundai Veracruz com 4 ocupantes adultos além de uma criança. O bebê de 1 ano era filho de um dos casais, que estavam no interior do veículo.

Os policiais rodoviários federais possuíam a informação que havia uma ocorrência registrada pela Polícia Militar, onde constava que os integrantes do veículo teriam acoplado dispositivos eletrônicos na parte superior de caixas eletrônicos na agência da Caixa Econômica Federal, do município de Manhuaçu, para prática de crimes.

O boletim cita ainda que uma equipe da Polícia Civil teria presenciado o referido veículo na porta da agência bancária, porém, durante o acompanhamento, não conseguiu realizar a abordagem.

No veículo os policiais localizaram diversos equipamentos supostamente usados no episódio ocorrido na agência, além de 14 cartões e vários extratos bancários em nomes de terceiros, e uma lista contendo 45 (quarenta e cinco) números de CPF’s, com datas e descrição de valores provavelmente sacados em caixas eletrônicos. Com os envolvidos, foi encontrado ainda um documento de identidade falsa.

Perante o exposto, os autores foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Paraopeba.

Redação com Assessoria de Imprensa -PRF