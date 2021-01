Fornecedores de casamento em Sete Lagoas realizam o primeiro demonstrativo de Casamento Online com transmissão ao vivo

A pandemia do COVID-19 nos fez mudar de hábitos, nos adaptar e entre as novidades está o casamento com transmissão ao vivo também chamado de transmissão online ou live.

A transmissão ao vivo de um casamento pode ser feita de qualquer lugar que tenha uma excelente conexão de internet podendo ser em uma igreja, num sítio ou até mesmo na casa dos noivos. Os noivos, o celebrante, os padrinhos, não precisam estar no mesmo local, o que é muito bom com relação ao número de pessoas no local devido ao distanciamento social.

Uma das vantagens deste tipo de casamento é que ao final do evento a noiva terá a gravação de todo o casamento para guardar de recordação.

Transmissão ao vivo de casamento em Sete Lagoas

Em Sete Lagoas a empresa Vitrine Áudiofilms do cantor Marcos Belerete está se destacando na produção e transmissão ao vivo de eventos. No ano passado além das lives de shows a Vitrine Áudiofilms também fez transmissões de formaturas, transmissões de jogos de futebol na Arena do Jacaré e também transmissão da posse do novo prefeito de Cachoeira da Prata.

Para apresentar aos noivos a possibilidade de uma cerimônia de casamento com transmissão ao vivo o cantor Marcos Belerete contou com o apoio de Vanderlei e Gilmara do site casamentosemsetelagoas.com.br para reunir um grupo de fornecedores e também da assessora de transmissão Polyana Malaquias e assim realizarem o “Demonstrativo de Casamento Online”. O resultado em vídeo da transmissão pode ser visto no canal do Youtube da Vitrine Áudiofilms (https://youtu.be/YwQySYOsP_s) .

O casamento online

A condução do casamento estava a cargo da cerimonialista Natalia Alves e os noivos foram os modelos Isabela Lobato e Gabriel Reis. A maquiagem dos noivos e o penteado da noiva foram feitas pela especialista em noivas Junia Gualberto, contando com o dia da noiva no espaço da Jaqueline Lima Instituto de Beleza. O Ateliê Betel Noivas & Festas foi responsável pelo look dos noivos, os acessórios da Vânia Noivas e as alianças da Levitá Alianças e Joias.

Um dos destaques ficou por conta do celebrante Dom Frei Lucas Macieira da Diocese Anglicana de Esmeraldas que celebrou o casamento diretamente da cidade de Esmeraldas. As músicas da cerimônia foram realizadas pelo Grupo musical Ivison Amábile.

A cerimônia e recepção foram realizadas na Festeggiare Recepções e Eventos que também ofereceu um delicioso jantar. Os doces foram da Amor em Pedaços. A mobília da decoração foi da Aparattus Festas e a decoração foi feita com todo carinho pela Rita da Flor da Manhã Decorações. O registro fotográfico foi do fotógrafo de casamentos Maikow Anderson.

A animação da festa contou com a sonorização e iluminação do DJ Jardel e o show do cantor Marcos Belerete! Os drinks foram do barman Gleisson Reis.

Mais informações e contatos dos fornecedores estão no site casamentoemsetelagoas.com.br.

Mais informações:

Vanderlei Mendes Antão – whatsapp (31) 98871-3813 – casamentoemsetelagoas.com.br

Marcos Belerete – whatsapp (31) 9851-6362 – Vitrine Áudiofilms

Crédito das fotos: Maikow Anderson e equipe

Por Vanderlei Mendes Antão