Sebrae Minas oferece capacitação gratuita sobre gestão financeira

Evento on-line será realizado no dia 9 de fevereiro e inscrições já estão abertas

Quase 70% dos pequenos negócios mineiros atravessam dificuldades financeiras neste momento. É o que mostra a 9ª edição da pesquisa O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios, realizada pelo Sebrae. Para ajudar os empreendedores, o Sebrae Minas promove gratuitamente, no dia 9 de fevereiro, a palestra on-line “Os 5 pilares da gestão financeira”. Informações e inscrições no site da loja do Sebrae Minas.

Para os empresários mineiros, a principal fonte de endividamento resulta de empréstimos bancários, que têm comprometido cerca de 45% das despesas. A assistente do Sebrae Minas Carla Santos explica que, durante a capacitação, serão apresentadas aos participantes iniciativas e ferramentas para melhorar a gestão dos negócios e possibilitar que o momento adverso seja superado.

“A sustentação de qualquer empresa se dá por meio de cinco pilares básicos. Sem eles é pouco provável que qualquer empreendedor consiga organizar, manter e utilizar a gestão financeira como um instrumento estratégico para a tomada de decisão no negócio”, destaca.

Próxima atividade

Ainda em fevereiro, empreendedores poderão participar da palestra on-line“Empreendendo com o que tenho”. A atividade, que também é gratuita, está marcada para o dia 29 e busca sensibilizar os participantes sobre a importância do modelo mental e o modo de pensar do empreendedor dentro do processo de identificação de oportunidades e criação de novos negócios/produtos. Mais informações no site da Loja do Sebrae Minas.

Principais fontes de endividamento das empresas no momento:

45% – Empréstimos bancários

3% – Folha de pagamento

6%– Aluguel

11%– Fornecedores de matéria-prima

5%– Fornecedores de serviço

15% – Imposto/taxas

2%– Energia elétrica

1% – Internet/telefone

12%– Outros

Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 9ª edição. Coleta: 20 a 24 de novembro de 2020.

Acesse o conteúdo do Sebrae Minas e saiba mais sobre gestão financeira para MEI neste link.

SERVIÇO: Os 5 pilares da gestão financeira

Data: 09/02 (terça-feira)

Horário: das 19h às 20h30

On-line e gratuito

Informações e Inscrições: https://loja.sebraemg.com.br/#!/detalhe/20969/palestra–os-5pilares-da-gestao-financeira

Assessoria de Imprensa | Prefácio Comunicação