Sete Lagoas registra 84 novos casos e mais um óbito nesta sexta (29)

Sete Lagoas registrou mais 84 casos positivos e mais um óbito confirmado por teste para Covid-19, nas últimas 24 horas. Dos casos confirmados pela tabela de evolução da Covid-19, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, 46 casos notificados são do sexo feminino e 38 do sexo masculino. Com esses registros, a cidade contabiliza, desde o início do monitoramento da pandemia do novo coronavírus, 8.827 testes positivos. Deste total, 265 estão em isolamento domiciliar, 37 sete-lagoanos estão hospitalizados e 8.395 pessoas já são consideradas curadas.

A cidade tem mais um óbito confirmado, do sexo masculino e de 86 anos, ocorrido no dia 10/01 no Hospital Nossa Senhora das Graças. O óbito do sexo masculino de 90 anos ocorrido na Unimed, continua sob investigação. O total de mortes por Covid em Sete Lagoas totalizan em 130.

A tabela divulgada pelo órgão municipal dá conta ainda de que, a taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid SUS e particular, está em 58,18%. São 32 internações nas UTIs, sendo 23 pacientes sete-lagoanos, 01 de Papagaios, 02 de Pompéu, 02 de Cordisburgo, 01 de Capim Branco, 02 de Prudente de Morais, 01 de Funilândia, 01 de Abaeté e 01 de Morada Nova. Nas enfermarias do município estão internados 41, sendo 33 pacientes de Sete Lagoas, 03 de Paraopeba, 02 de Cordisburgo, 02 de Prudente de Morais, 01 de Capim Branco.

Confira abaixo a tabela de evolução da Covid-19 completa: