Caixa anuncia criação de 75 novas unidades, 20 delas especializadas em Agronegócio

Banco terá ainda 12 agências-caminhão para percorrer todo o Brasil. Ampliação da rota das agências-barco passa a beneficiar 13 novos municípios na Amazônia

O presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, anunciou nesta quinta-feira (28/01) a criação de 75 novas unidades em todo o Brasil, sendo 20 unidades especializadas no agronegócio. A expansão visa aumentar a capilaridade do banco, com foco nas regiões Norte e Nordeste. Com a ampliação de sua rede de atendimento, a CAIXA beneficiará cerca de 18 milhões de brasileiros.

A ação de expansão será a maior dos últimos anos na CAIXA. O banco também ampliará a quantidade de agências-caminhão de 8 para 12 unidades. Para reforço imediato das equipes, serão contratados 566 novos empregados. Até o final do ano, a CAIXA pretende contratar outras 1.000 pessoas. De acordo com o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, “além de reforçar o time de atendimento, o banco fomenta a economia, gerando emprego e renda a centenas de famílias”.

Mapa da Expansão:

Na região Nordeste, serão abertas 36 novas unidades: 16 no Maranhão, nove no Ceará, sete no Pernambuco, duas na Bahia, uma na Paraíba e uma no Piauí. Na região Norte, são 19 novas unidades: 16 no Pará, duas no Amazonas e uma em Rondônia. Para a região Centro-Oeste, a CAIXA vai abrir 10 unidades: quatro no Mato Grosso, três em Goiás e três em Mato Grosso do Sul. Sete unidades serão inauguradas na região Sudeste: três em Minas Gerais, duas em São Paulo e duas no Rio de Janeiro. Na região Sul, duas unidades serão abertas no Paraná e mais uma no Rio Grande do Sul.

Com essa expansão, o banco estará presente em todos os municípios brasileiros com mais de 40 mil habitantes, mantendo a maior capilaridade dentre as instituições financeiras brasileiras, totalizando 4.200 agências. Além disso, a CAIXA possui 788 postos de atendimento, 8,8 mil correspondentes bancários CAIXA Aqui, 13 mil unidades lotéricas, duas agências-barco e 12 agências-caminhão, o que somará 26 mil pontos de atendimento físico direto ao cidadão.

Nova Rota das Agências-Barco:

A CAIXA está ampliando as rotas das duas agências-barco e a presença do banco no Amazonas e na Ilha do Marajó. A unidade Chico Mendes, que visitava 6 municípios, passa agora a cobrir 15, ampliando a rota no Rio Solimões e criando uma nova rota no Rio Negro. Já a unidade Ilha do Marajó, passa de 10 para 14 municípios cobertos, ampliando a rota para as calhas Sul e Norte da ilha.

Com a medida, a CAIXA expande de 39% para cerca de 70% a presença nos municípios do Amazonas, elevando a população atendida de 148 mil para 370 mil habitantes. No Marajó, o aumento no número de municípios atendidos resulta na disponibilização de serviços da CAIXA pelo barco de 334 mil para cerca de 500 mil habitantes. Com a ampliação das rotas, a CAIXA chega a mais 390 mil pessoas que não tinham acesso presencial a serviços bancários.

As unidades barco estão aptas a operar todos os produtos e serviços do portfólio da CAIXA. Considerando necessidades das regiões atendidas, os principais serviços realizados são abertura de contas, solicitação de cartão de débito e crédito, desbloqueio e geração de senhas, solicitação de cartões do Bolsa Família e Cidadão, seguros, previdência e capitalização. Além disso, são realizados empréstimos consignados para beneficiários do INSS, portabilidade de benefícios para a CAIXA, atendimentos sociais de FGTS, Bolsa Família, PIS – abono, Seguro Desemprego e Defeso.

Banco da Inclusão:

Com mais de 240 mil colaboradores e cerca de 82 mil empregados, a CAIXA promoveu, nesta gestão, a maior convocação de pessoas com deficiência (PCDs) para assumirem postos de trabalho em uma empresa pública. De forma inédita, 3.465 pessoas com deficiência estão incorporadas ao quadro efetivo, com condições para alcançarem cargos de chefia. Com isso, o quadro de empregados PCD na CAIXA é de 4,23% (aumento de 150% com relação ao ano de 2018), o maior percentual da história do banco.

Além disso, continuamente a CAIXA promove medidas de equidade, aumentando consideravelmente o equilíbrio de gêneros em postos de direção. Hoje a liderança feminina é uma realidade dentro da CAIXA que tende a aumentar cada vez mais, mostrando que a empresa também é o Banco da Meritocracia.

DPVAT:

A CAIXA assumiu em 2021 a gestão dos recursos e do pagamento das indenizações do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT). As solicitações podem ser feitas nas unidades do banco para acidentes com vítimas ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2021. Ao todo, o banco já realizou 23,9 mil atendimentos, desde 19 de janeiro.

De responsabilidade da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), vinculada ao Ministério da Economia, o DPVAT é um seguro obrigatório destinado a indenizar vítimas de acidentes de trânsito ocorridos em todo o território nacional. Conforme contrato firmado entre CAIXA e SUSEP, o banco será o responsável pela gestão dos recursos do seguro e pelo pagamento das indenizações, assegurando à população o acesso ao benefício.

Em breve, será lançado o App DPVAT, que irá proporcionar ainda mais facilidade na hora de solicitar o seguro. O aplicativo permitirá o upload dos documentos e o acompanhamento da solicitação de indenização. Mais informações podem ser encontradas no site www.caixa.gov.br/dpvat ou pelo telefone 0800 726 0207.

Assessoria Regional de Imprensa da Caixa