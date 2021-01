Cruzeiro se despede de forma melancólica de sua primeira Série B do Brasileiro

O acesso à Série A do Brasileiro ficou no campo do sonho. A realidade, no entanto, representou um pesadelo a torcedores do Cruzeiro, frustrados com o planejamento fracassado feito pelas diretorias que o clube teve ao longo de 2020, os problemas que infestaram os bastidores e as ondas de dívidas de longa data que continuam a inundar a Toca. Neste cenário, o time encerra, de forma melancólica, sua participação nesta Segundona, ciente de que terá que disputar, no mínimo, mais uma edição. A despedida será contra o Paraná, no Durival Britto, nesta sexta-feira (29), às 21h3.

Partida esta que será a primeira sem Felipão, após a saída do treinador. Com isso, a equipe estrelada, em busca de um novo comandante, será dirigida por Célio Lúcio, assim como se deu no empate em 0 a 0 com o Juventude, pela 16ª rodada, no Mineirão.

Naquela ocasião, Célio também exercia o papel de técnico interino, depois da demissão de Ney Franco e antes de Felipão preencher de vez a lacuna em sua segunda passagem pelo Cruzeiro.

Diferentemente do duelo com os gaúchos, em que a Raposa necessitava de um resultado positivo para iniciar uma reação a fim de deixar a zona do rebaixamento, o time celeste vai apenas cumprir tabela nesta sexta-feira, já que nem ele nem o Paraná possuem objetivos na competição.

Sem chance de subir ou com risco de cair, o Cruzeiro, 12° colocado, com 48 pontos, encara um dos quatro clubes rebaixados à Série C. Com 36, em 18°, o Paraná respira seus últimos minutos nesta edição da Segunda Divisão, torneio este que os azuis voltarão a vivenciar por mais 38 rodadas em 2021, após este jogo.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ X CRUZEIRO

Motivo: 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 29/1/2021 (sexta-feira)

Horário: 21h30

Estádio: Durival Britto

Cidade: Curitiba-PR

Arbitragem: Jean Pierre Goncalves Lima, auxiliado por Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor, todos gaúchos

Transmissão: Premiere

Fonte: Hoje em Dia