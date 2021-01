Prefeitura de Sete Lagoas publica decreto liberando funcionamento de atividades com restrições, após decisão do Minas Consciente

A Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, publicou nesta quinta-feira (28), novo decreto que enquadra a cidade na nova fase do programa “Minas Consciente”, que autoriza o funcionamento do comércio, eventos e hotéis mas com restrições.

A fase 3 do Minas Consciente, que acontece em meio ao início do processo de vacinação em Minas, prevê o funcionamento de todas as atividades, independente da onda, mas impõe mais restrições para garantir a segurança da população.

Regras

Com a nova versão, o comércio e os eventos, por exemplo, serão liberados mesmo que a cidade esteja na onda vermelha, mas terão que seguir algumas regras, pensando na saúde, no distanciamento e evitando qualquer risco acentuado para a sociedade.

A fase 3 do plano também traz a restrição de algumas atividades que correspondem aos serviços essenciais, como padarias, bancos, farmácias e supermercados.

Nos serviços essenciais, tinha um distanciamento linear de 2 metros na onda vermelha que agora passou para 3 metros.

Confira o Decreto Municipal desta quinta-feira (28).

https://www.setelagoas.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx?cdLocal=12&arquivo={AD24CA4D-B62A-6DB4-7051-6CEBDCB732AA}.pdf