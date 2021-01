Confira as oportunidades de emprego disponíveis no UAI/Sine Sete Lagoas nesta sexta (29)

O ATENDIMENTO PARA INTERMEDIAÇÃO E MÃO DE OBRA (VAGAS DE EMPREGO) SERÁ REALIZADO SOMENTE ATRAVÉS DE AGENDAMENTO PREVIO NO SITE:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Lançamento e emissão de notas fiscais, faturamento, experiência na área contábil.

Experiência: 06 meses na carteira – Formação imprescindível: Técnico em Contabilidade ou Superior em Ciências Contábeis

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Produção de tanques e pias (serviço braçal)

AÇOUGUEIRO

Receber e conferir carnes, organizar estoque na câmara fria, organizar balcão expositor de carnes, repor mercadorias, desossar e fatiar os diferentes tipos de carne, atender aos clientes, limpar e organizar o local de trabalho, lavar utensílios como faca bacias e maquinários.

Experiência: 06 meses na carteira – Escala 6×1

ENLONADOR

Atuar no enlonamento de caminhões, retirando e colocando tampa e lona, e na limpeza da área de trabalho. Horário de trabalho: 12h às 22h

Necessário possuir veículo próprio (carro ou moto) – Fundamental completo

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Experiência com recebimento e movimentação de produtos através da empilhadeira elétrica retrátil. Certificado NR11 e CNH regularizada.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

AUXILIAR DE MECÂNICO DE DESMONTAGEM DE MOTORES ELÉTRICOS

Auxiliar no levantamento de anomalias em partes e peças de motores/equipamentos elétricos para manutenção.

Curso Técnico em Mecânica concluído – Não exige experiência

AJUDANTE DE OBRA

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários. CONTRATO INTERMITENTE- disponibilidade para realizar viagens. Não exige experiência.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (CONTRATO INTERMITENTE)

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Disponibilidade para viagem para todo o Brasil

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B

ELETRICISTA INDUSTRIAL (CONTRATO INTERMITENTE)

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Disponibilidade para viagem para todo o Brasil

Experiência: 06 meses na carteira

CARPINTEIRO REFRATARISTA (CONTRATO INTERMITENTE)

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Disponibilidade para viagem para todo o Brasil

Experiência: 06 meses na carteira

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (CONTRATO INTERMITENTE)

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Disponibilidade para viagem para todo o Brasil

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B

SOLDADOR (CONTRATO INTERMITENTE)

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Disponibilidade para viagem para todo o Brasil

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B

TROCADOR DE ESCAPAMENTO

Experiência: 06 meses na função

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Produção de caixa d’agua de fibra.

Necessário residir próximo ao bairro Vapabuçú

PINTOR INDUSTRIAL

Realizar pinturas em peças automotivas. Necessário experiência no setor automotivo.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

BORRACHEIRO

Experiência como borracheiro ou ajudante de borracharia

CAPOTEIRO

Experiência: 06 meses na função

ENCANADOR

Experiência: 06 meses na carteira – Vaga temporária: 02 meses

MARCENEIRO

Experiência em uso de maquinas de marcenaria

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Retirar os paletes com material de produção e transportar para o estoque, efetuar carregamentos, descargas e abastecimento das linhas de produção, movimentando as matérias-primas e produtos acabados.

Experiência comprovada na carteira – Ensino Médio – Disponibilidade para ficar durante a semana em papagaios a empresa oferece alojamento/alimentação/transporte- CNH:B

OPERADOR DE PRODUÇÃO

Atuar no setor de produção da empresa, operando máquinas e auxiliando em processos das linhas de produção.

Experiência na função – Ensino Médio – disponibilidade para ficar durante a semana em papagaios a empresa oferece alojamento/alimentação/transporte

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

Efetuar carregamentos, abastecimento de linhas de produção

Experiência comprovada na carteira-ensino médio – disponibilidade para ficar durante a semana em papagaios a empresa oferece alojamento/alimentação/transporte – CNH:B

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Elabora planos de manutenção; realiza manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. Substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos.

Experiência na função – Ensino Médio – Disponibilidade para ficar durante a semana em Papagaios a empresa oferece alojamento/alimentação/transporte

AUXILIAR DE MECÂNICO

Efetuar consertos mecânicos ou elétricos, fazer a troca de óleo e limpeza de motores e máquinas. Lavagem das peças e outros componentes de motores e equipamentos. Auxiliar na desmontagem e montagem de motores e máquinas.

Experiência na função – Ensino Médio – Disponibilidade para ficar durante a semana em Papagaios a empresa oferece alojamento/alimentação/transporte

UAI/ SINE Sete Lagoas

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan. O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:

http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/trabalhador.xhtml

ATENÇÃO: É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

Informações pelo (31) 3697-5900

