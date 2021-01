Prefeitura de Sete Lagoas libera folha de pagamento nesta sexta (29)

A Prefeitura de Sete Lagoas paga nesta sexta-feira, 29, a folha salarial de todos os servidores municipais da administração direta, indireta e inativos referente ao mês de janeiro. Pelo décimo primeiro mês consecutivo, a administração municipal antecipa esta quitação como alternativa para fomentar a economia de Sete Lagoas e região neste período de pandemia.

A antecipação dos pagamentos foi iniciada no mês março de 2020, quando o risco de contaminação do coronavírus paralisou várias atividades econômicas do município. Até este momento, o pagamento era realizado sempre no 5º dia útil do mês posterior ao trabalhado, como preconiza a lei. “Desde o início da gestão sempre priorizamos o funcionalismo e o choque de gestão garantiu equilíbrio nas contas permitindo esta organização financeira e orçamentária. Iniciamos nosso novo mandato com o pagamento antecipado”comenta o prefeito Duílio de Castro.

Manter o compromisso com os servidores, provocou impacto altamente positivo no comércio e demais atividades econômicas em 2020. “ Estamos começando 2021 com uma perspectiva muito favorável. Nos 18 meses de governo não houve atraso de pagamento e, pelo contrário, conseguimos antecipar a data de depósito nas contas dos servidores”, completa Duílio de Castro.

Da Redação