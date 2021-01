Governo de Minas anuncia escala de pagamento de fevereiro

Salários serão depositados nos dias 10 e 22/2. Servidores da Saúde e da Segurança recebem integralmente

A escala de pagamento do mês de fevereiro, referente a janeiro de 2021, foi anunciada nesta quarta-feira (28/1) pelo Governo de Minas. A primeira parcela dos salários, no valor de R$ 2 mil, será paga no dia 10/2, e a segunda parcela no dia 22.

Conforme os critérios já adotados nos meses anteriores, os servidores das áreas de Saúde e Segurança Pública, que atuam na linha de frente de combate à covid-19, receberão o salário integralmente na data da primeira parcela. As demais categorias receberão a quantia de R$ 2 mil na primeira parcela e o restante na segunda.

Em relação ao 13º salário, o governo de Minas fez o pagamento integral para 72% dos servidores ativos e inativos. Os demais servidores já receberam um valor de R$ 4 mil. Para a quitação integral do 13º salário, o Estado conta com a entrada de receitas extras.

Agência Minas