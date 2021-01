Servidores estaduais não terão ponto facultativo nos dias de Carnaval, decide governo de Minas

Segundo o governo, a medida tem o objetivo de desestimular viagens que podem gerar aglomerações

O governo de Minas decidiu não conceder ponto facultativo nos dias do Carnaval 2021. Com isso, os servidores estaduais não terão recesso nem folga. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo Executivo. A terça-feira de Carnaval será no dia 16.

De acordo com o governo, a medida tem como objetivo “desestimular viagens e a ocorrência de eventos que possam gerar aglomerações e provocar aumento de infecções pelo coronavírus”.

“O governo estadual tem como prioridade salvar vidas, e, por isso, ressalta a importância de redobrar os cuidados com a higiene e usar máscaras”, destaca em nota.

A decisão de não conceder ponto facultativo no Carnaval também foi adotada pela Prefeitura de Belo Horizonte.

Fonte: Itatiaia