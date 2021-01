Nas últimas 24 horas, Sete Lagoas registrou mais 89 testes positivos e 2 óbitos

Com um aumento em 1,03% nas últimas 24 horas, Sete Lagoas registrou nesta quinta-feira (28) mais 89 casos positivos para Covid-19, sendo 47 do gênero feminino e 42 do gênero masculino. Com a atualização emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, Sete Lagoas contabilizou uma soma total de 8.473 casos positivos, desde o início do monitoramento da pandemia do novo coronavírus. Deste total, 300 estão em isolamento domiciliar, 38 sete-lagoanos estão hospitalizados e 8.276 pessoas já são consideradas curadas.

De ontem para hoje, dois novos óbitos foram confirmados, ambos do sexo masculino e com 77 anos. Um dos óbitos ocorreu no Hospital mário Pena no dia 23 de novembro de 2020 e o outro no dia 27/01 no Hospital Municipal. Existe ainda um óbito sob investigação, um homem de 90 anos, registrado na Unimed hoje, dia 28 de janeiro. Sete Lagoas possui um total de 128 óbitos confirmados por testes.

A tabela divulgada pelo órgão municipal dá conta ainda de que, a taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid SUS e particular, está em 62,2%. São 28 internações nas UTIs, sendo 20 pacientes sete-lagoanos, 01 de Papagaios, 02 de Pompéu, 02 de Cordisburgo, 01 de Capim Branco, 01 de Funilândia e 01 de Abaeté. Nas enfermarias do município estão internados 34 pacientes de Sete Lagoas, 03 de Paraopeba, 03 de Cordisburgo, 01 de Capim Branco e 01 de Prudente de Morais, totalizando 42 internações.

Confira abaixo a tabela de evolução da Covid-19 completa: