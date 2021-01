Lua do Lobo será vista hoje e dará início às Superluas de 2021

Lua do Lobo: a primeira lua cheia de 2021 estará plena na noite desta quinta-feira, 28 e poderá ser vista a olho nu onde o céu estiver limpo.

De acordo com a NASA , a “Lua do Lobo” aparece assim que o sol se põe e permanecerá cheia até as primeiras horas da manhã de sexta-feira, 29.

Ela começa com brilho tangerina até chegar ao amarelo e então irá assumir a cor branca tão brilhante que vai “doer” só de olhar.

Para ver a “Lua do Lobo”, o professor de astronomia da York University Paul Delaney diz que os observadores precisam apenas olhar para o horizonte, ao leste.

E o espetáculo ainda continua no sábado, 30.

História

O nome ‘Lua de Lobo” vem povo Algonquin, nativo da América do Norte, porque nesta época de inverno nos EUA ele ouvem mais os uivos dos lobos, ao fazerem as caças noturnas.

De acordo com a NASA , ao redor do mundo essa lua também é conhecida como Lua das Velas, Lua do Festival de Thaipusam, Lua do Festival de Ananda, Duruthu Poya e Lua Cheia de Tu B’Shevat.

Luas de 2021

Enquanto em 2020 tivemos 13 luas cheias, este ano estão previstas 12.

Isso vai incluir 3 superluas.

A Lua cheia rosa, em abril, a Lua de Flores, em maio e a Lua Cheia de Morango, em junho.

Lua de Sangue

A Full Flower Moon será, na verdade, um “Total Super Blood Flower Moon Eclipse”, ou mais conhecida como “Lua de Sangue”.

Isso significa que, em 26 de maio, você deverá ver a superfície lunar ficar na cor ‘carmim’ por cerca de 15 minutos.

Ciclos da Lua

De acordo com a NASA , a lua cheia ocorre aproximadamente a cada 29,5 dias, que é a duração de um ciclo lunar.

A próxima lua cheia, apelidada de “Lua da Neve”, será vista em 27 de fevereiro.

Com informações do GNN e CTVNews