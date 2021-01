Com apoio de cães, PM apreende drogas no Itapuã em Sete Lagoas. Dois são presos

Na quarta-feira (27), policiais militares de Sete Lagoas receberam informações de que em uma residência na rua Juvercino Damásio, bairro Itapoã II, estava ocorrendo constante tráfico de drogas.

Os militares fizeram contato com G.G.S, 17 anos e durante buscas na residências com apoio de cães da equipe de Ronda Ostensivas com Cães- ROCCA, localizaram 35 buchas de maconha e 30 pedras de crack.

O menor afirmou que as drogas pertenciam ao primo dele, O.S.V.G.C, 23 anos que também estava na casa. Os dois autores foram conduzidos para a Delegacia de Polícia e o material apreendido.

Redação com Agência Local de Comunicação- 25º BPM