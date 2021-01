Proprietário da empresa Ferredson, faleceu nesta quinta em virtude da Covid-19 em Sete Lagoas

Edson Ribeiro conhecido “So Edson”morreu aos 90 anos, nas últimas semanas o empresário diagnosticou com leves sintomas da doença, que se agravou no decorrer dos dias até realizar os exames médicos e ser internado no hospital Unimed em Sete Lagoas.

Após dois dias sob cuidados médicos, Edson foi transferido para UTI com parte do pulmão afetado, na tentativa de restabelecer um melhor quadro o empresário seguiu sob tratamento até ser entubado e não resistiu, vindo a óbito na madrugada desta quinta-feira (28).

O sepultamento será às 14h, no cemitério Parque Santa Helena.

Da Redação