PM realiza blitz educativa, em Sete Lagoas, para conscientizar mulheres sobre violência doméstica

A Polícia Militar, por meio do 25º Batalhão, realizou nessa terça-feira (26), na Base de Segurança Comunitária, localizada na praça do Centro de Apoio ao Turista (CAT), uma ação cívico social (Aciso).

De acordo com a corporação, militares femininas da 62ª Cia fizeram uma blitz educativa com objetivo de conscientizar as mulheres sobre as diversas formas de violência doméstica e como impedi-las. As policiais abordaram e orientaram populares que passaram pelo local durante o dia.

