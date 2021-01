No Orozimbo Macedo suspeito é preso com arma, colete balístico e munições

Na terça-feira, 26, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Orozimbo Macedo, quando receberam informações de que indivíduos estavam ocultando armas de fogo e um colete balístico em uma residência na rua Ivanilde Ribeiro, preparando uma ação de retaliação em face da morte de indivíduo, ocorrida em 19 de janeiro de 2021, no mesmo bairro.

Na residência, os militares realizaram buscas e localizaram o colete balístico e um revólver calibre 38, marca Taurus, carregado com 06 munições, além de mais uma munição de mesmo calibre na garagem do imóvel. O proprietário da residência, W.R.A.O, 21 anos afirmou ser o dono do material e foi conduzido para a Delegacia de Polícia junto com os materiais apreendidos.

Redação com Agência Local de Comunicação- 25º BPM