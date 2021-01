Na terça-feira, 26, policiais militares da cidade de Araçai, durante patrulhamento, receberam informações de que um indivíduo possuía uma arma de fogo na residência.

No local informado, os militares fizeram contato com J.J.S., 62 anos e encontraram no interior do guarda roupas dele um revólver calibre 32. O autor foi conduzido a Delegacia de Polícia junto com o armamento apreendido.

Redação com Agência Regional de Comunicação- 19 RPM