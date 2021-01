Acidente no Anel Rodoviário envolve carreta e três veículos de passeio

Confirmada uma vítima leve, condutor da carreta, encaminhada para o João XXIII pelo SAMU.

O acidente envolveu também 3 veículos de passeio, todos sem vítimas. No momento, guincho pesado da Via 040 atuando para remoção da carreta. Terminando essa etapa, será liberada uma faixa (esquerda) no sentido Vitória e continuará a aplicação de serragem nas demais faixas.

Agora sem interdição sentido Rio de Janeiro, mas permanece lentidão. No sentido Vitória, interditado e 10 km de congestionamento.

Ponto de referência: Vila Novo Paraíso / Antigo pátio de recolhimento de carros do Detran / Próximo a alça de acesso ao Bairro Betânia. Recomendamos uso de aplicativo para sugestão de rotas alternativas.

Com informações da Via 040