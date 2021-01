Presidente da Fumep assume Diretoria do Conselho de Administração do SAAE

Após tomar posse, o novo presidente da entidade Ricardo de Moura Gomes já planeja ampliar a participação da Fumep na qualificação profissional dos servidores da empresa pública, fornecer mais serviços, como o de análise de água e o de pesquisas para a autarquia municipal.

Ricardo de Moura Gomes, atual presidente da Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (FUMEP). Tomou posse no conselho Gestor de Administração do SAAE em reunião presencial ocorrida na sede da autarquia municipal na manhã dessa sexta 22 de janeiro.

Na reunião foram prestadas contas da atuação financeira, administrativa e operacional do Saae até o encerramento de 2020.

O nome de Gomes foi indicado pelo prefeito reeleito Duílio de Castro (Patriota), que quer dar maior dinamismo à gestão da autarquia com a experiencia do conselheiro, participação cientifica e de serviços fornecidos pela Fumep.

“Pretendo ser atuante no conselho colaborando para a boa gestão da autarquia, sugerindo as melhores práticas e disponibilizando a minha experiencia adquirida à frente da Secretaria de Fazenda, Administração, Planejamento, Comunicação e TI do município bem como em outros órgãos governamentais durante minha trajetória. Além disso almejo que a FUMEP seja atuante na qualificação profissional do SAAE e que possa propor parcerias em pesquisas e serviços de forma a reduzir os custos da empresa pública promovendo sempre a melhor qualidade para seus clientes, a população de Sete Lagoas. “

A cadeira ocupada pela FUMEP na pessoa do seu presidente Ricardo figura como uns dos primeiros passos para que a Fundação alcance seus novos objetivos de ser referencia regional não somente em educação, mas atuando nos mais diversos campos como os da tecnologia, saúde, desenvolvimento econômico e social, dentre outros desafios apontados pela presidência em cerimonia de posse.

Sobre o Conselho Administrativo do SAAE

O CMAE é o órgão consultivo e deliberativo da autarquia, composto por sete membros empossados pelo prefeito municipal. Dentre outras atribuições, analisa e regula o reajuste de tarifas dos serviços de água e esgoto, no município de Sete Lagoas, conforme artigo 26 da Lei 5.498 de 1997.

Conforme o Decreto 6.451 de 07 de janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial do Município em 13 de janeiro, o CMAE é presidido atualmente por Edmundo Diniz Alves, que também conta com os seguintes titulares na sua composição: Dennys Henrique Dias Machado, Ricardo de Moura Gomes, Hermelino Teixeira Goulart, Taciane Geracina Pereira Pedras, Carolina Juliana Pereira Machado e Itamar Cota Pimentel.

Eles prestaram o compromisso de defender, cumprir e fazer cumprir, no âmbito de suas competências, as atribuições de seus respectivos cargos, sempre em observância à legislação pertinente.

Redação com Ascom/Fumep