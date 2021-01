Enfermeiro acalma paciente com Down com abraço para dar oxigênio

Uma cena de amor e carinho em um hospital do Amazonas. Um enfermeiro foi flagrado abraçando um paciente com síndrome de Down, para acalmá-lo, enquanto punha a máscara de oxigênio nele.

O enfermeiro é o Raimundo Nogueira Matos, de 38 anos. Na foto ele ajuda a salvar a vida de Émerson Júnior, de 30 anos, que estava nervoso e não conseguia respirar por causa da Covid-19.

A fotografia foi tirada no hospital de campanha de Caapiranga, no interior do Amazonas, pela operadora de máquina Mirene Borges da Silva, de 38 anos, que também estava internada com a Covid-19.

“Achei muito lindo. Senti que Deus estava ali e usou o enfermeiro para acalmá-lo. Ele se sentiu calmo e graças ao Ray conseguiu voltar a respiração normal”, contou à CNN Mirene, que teve alta no domingo, 24.

O episódio de carinho entre o enfermeiro e o paciente episódio foi na madrugada de sexta, 22, para sábado, 23, depois que da morte de um senhor que também estava no local.

“A nossa cidade é bem pequena e todo mundo se conhece. O Júnior ficou muito agoniado e não conseguiam colocar a sonda nele. A saturação chegou a uns 30%, estava muito baixa.”

Homenagem

Mirene postou a foto no WhatsApp para homenagear o enfermeiro Raimundo.

“Todos se comoveram com a atitude do nosso enfermeiro Ray. Ele está cansado por causa dos plantões, está direto sem poder ir pra casa. Mas ele é um ser humano iluminado e muito atencioso. Mesmo muito cansado ele foi e ficou do lado dele segurando a manhã todinha a máscara no rosto do Júnior”, relembra.

O estado do Amazonas vive um dos seus piores momentos de toda a pandemia.

Estado grave

Júnior está em estado grave e precisa ser transferido para uma UTI. A família disse que não há lanchas disponíveis para fazer o transporte.

O quadro dele piorou nesta segunda, 25 e familiares lançaram um apelo nas redes sociais para que ele seja transferido imediatamente para Manaus.

“Ele é o xodó da cidade e estamos muito tristes com isso. Estamos pedindo a Deus que ele possa se recuperar logo.”

O estado do Amazonas vive um dos seus piores momentos de toda a pandemia. Em Manaus, por exemplo, não há mais vagas para internação nem para sepultamentos nesta segunda onda da Covid no Brasil.

Com informações da CNN