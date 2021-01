Nos últimos dois anos, a Câmara já devolveu R$ 5,4 milhões ao Executivo

Com a devolução de mais um cheque, R$ 1,7 milhão, a Câmara Municipal, só nos últimos dois anos, repatriou aos cofres do município um montante de R$ 5,4 milhões que são resultado da gestão eficiente do Poder Legislativo. A último cheque foi passado pelo presidente Pr. Alcides (PP) ao prefeito Duílio de Castro, nessa segunda-feira (25).

Vários parlamentares acompanharam a reunião no gabinete de Duílio. Mais uma vez, o cheque foi entregue com algumas sugestões para investimento. Pr. Alcides reforçou que “gastamos estritamente o necessário. A Câmara está fazendo o seu papel porque sabemos das dificuldades que o município passa com relação a arrecadação”.

Sobre sugestão de investimento, o presidente da Câmara lembrou das demandas do CCZ que precisa de uma adequação do espaço. “A gente sugere sempre, também, que a situação da oncologia do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) seja olhada com carinho pelo prefeito. Sempre que trazemos devoluções trazemos demandas que avaliamos ser de primeira grandeza para que o prefeito, junto com o secretariado, possa dar a destinação”, ratificou o presidente.

O primeiro secretário Ismael Soares (PSD) endossou as palavras de Pr. Alcides com relação às demandas do CCZ e acrescentou que parte do recuso poderia ser destinada para “reformas de ESFs”. Os vereadores Gilson Liboreiro (SD) primeiro vice-presidente, João Evangelista (PSDB), segundo vice-presidente, e Sílvia Regina (PSC) segunda secretária também valorizaram a repatriação do recurso que ainda se refere ao último exercício financeiro.

O prefeito Duílio de Castro reconheceu o trabalho da Câmara e prometeu avaliar todas as sugestões de empenho para o recurso. “A Câmara trabalhou com ajuste fino e austeridade para que essa devolução pudesse ocorrer. O município tem inúmeras demandas e vamos procurar atender”, observou.

Estiveram também no gabinete do prefeito os vereadores Ivan Luiz (PATRI), Roney do Aproximar (PSL), Rodrigo Braga (PV), Eraldo da Saúde (PATRI). Esta foi a quarta devolução de recurso nos últimos dois anos. Em abril de 2020 foram R$ 400 mil para a pandemia, em julho R$ 2 milhões para a Oncologia do HNSG e acerto de servidores, em novembro foram mais R$ 1,5 milhão.

Ascom Câmara Municipal de Sete Lagoas