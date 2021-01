Bombeiros de Sete Lagoas continuam participando de buscas em Brumadinho

No dia 25 de janeiro de 2019 a barragem de rejeitos de minério da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), administrada pela empresa Vale, se rompeu, levando consigo um rastro de destruição e morte. Na ocasião, 40 militares da 5ª Cia. Independente de Bombeiros Militar de Sete Lagoas participaram ativamente das buscas.

O acidente resultou em um dos maiores desastres ambientais do Brasil. A tragédia provocou 259 mortes, sendo que ainda há 11 pessoas desaparecidas. As buscas somente foram interrompidas no dia 24 de março do ano passado em função da pandemia do novo coronavírus.

No entanto, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) retomou as buscas no dia 27 de agosto 2020 e, desde então, os oficiais da Companhia de Sete Lagoas continuam apoiando o resgate dos corpos.

“Deixamos registrado nossas condolências aos familiares e amigos, que Deus conforte os seus corações”, expressou solidariedade, em nota, a 5ª. Cia. Independente.

Redação com Ascom/5ª Cia de Bombeiros