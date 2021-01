Via 040 faz balanço de 2020. E divulga programação de melhorias em vários trechos

A Via 040, divulgou nesta segunda-feira, 25, a programação semanal de melhorias em vários trechos da BR-040. A Concessionária também apresenta um balanço, referente ao ano de 2020.

BR-040 – Programação semanal de melhorias

📆 – 25/1 a 29/1

🕐 – 21h às 5h (Nova Lima)

🕐 – 7h às 17h (Demais pontos do trecho)

Em continuidade ao trabalho semanal de manutenção da rodovia BR-040, a Via 040 está atuando em 220 pontos entre Brasília (DF) e Juiz de Fora (MG), sendo 201 pontos no trecho mineiro da pista.

A programação completa pode ser acessada na página da concessionária: http://bit.ly/obrasvia040

Para a realização dos serviços de melhoria de asfalto, no trecho com uma faixa por sentido, é necessário adoção do sistema pare-e-siga, realizado essa semana entre Luziânia (GO) e Felixlândia (MG). Já nos trechos com duas faixas por sentido é adotado apenas o estreitamento da pista.

Relação dos 33 locais com obras de melhoria de asfalto, atividades que demandam maior atenção à sinalização:

Estreitamento no sentido

– Luziânia (GO), Km 51, sentido RJ

– Luziânia (GO), Km 56, sentido RJ

– Luziânia (GO), Km 58, sentido RJ

– Caetanópolis (MG), Km 451, sentido DF

– Caetanópolis (MG), Km 457, sentido DF

– Caetanópolis (MG), Km 459, sentido DF

– Sete Lagoas (MG), Km 460, sentido DF

– Nova Lima (MG), Km 545, sentido DF

– Cristiano Otoni (MG), Km 650, sentido DF

– Cristiano Otoni (MG), Km 651, sentido DF e RJ

– Cristiano Otoni (MG), Km 652, sentido RJ

– Juiz de Fora (MG), Km 767, sentido RJ

– Juiz de Fora (MG), Km 769, sentido DF

– Juiz de Fora (MG), Km 770, sentido DF

Sistema pare-e-siga

– Cristalina (GO), Km 62

– Cristalina (GO), Km 156

– Paracatu (MG), Km 3

– Paracatu (MG), Km 5

– Paracatu (MG), Km 6

– Paracatu (MG), Km 18

– Paracatu (MG), Km 30

– Paracatu (MG), Km 33

– Paracatu (MG), Km 35

– Paracatu (MG), Km 47

– Paracatu (MG), Km 55

– Paracatu (MG), Km 73

– Paracatu (MG), Km 77

– Lagoa Grande (MG), Km 96

– Lagoa Grande (MG), Km 100

– Lagoa Grande (MG), Km 106

– São Gonçalo do Abaeté (MG), Km 227

– São Gonçalo do Abaeté (MG), Km 236

– Felixlândia (MG), Km 357

Condições de tráfego na via 24h:

