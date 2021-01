Durante abordagem da PM, suspeito é preso com armas e munições no bairro Montreal

No dia 24 de janeiro, por volta das 23:50 horas, policiais militares de Sete Lagoas realizavam patrulhamento na Avenida Prefeito Alberto Moura, bairro Montreal, quando visualizaram um indivíduo conduzindo um veículo Fiat Uno, com duas passageiras em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordado, o indivíduo evadiu em alta velocidade e e arremessou pela janela diversos objetos.

Foi feita a abordagem do autor, identificado como A.P.M.S, 26 anos e localizados os objetos, sendo um revólver calibre 32, carregado com seis munições, uma pistola 9mm com mira a laser e carregada com 10 munições e mais dez munições de 09 mm que estavam dentro de uma meia. No veículo ainda foram localizados, mais quatro munições de 9mm.

O autor foi conduzido a Delegacia de Polícia e todo material apreendido. O veículo do autor, foi removido pelo reboque credenciado.

Redação com Agência Local de Comunicação -25º BPM