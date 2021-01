Em Funilândia homem é preso após fazer disparos de arma de fogo

No sábado (24) policiais militares de Funilândia em patrulhamento avistaram um indivíduo sendo contido por populares. No local, foram informados de que após uma briga por motivos fúteis o homem identificado como E.F.O, 54 anos sacou uma garrucha e ameaçou os presentes, sendo desarmado e agredido por algumas pessoas que estavam no local.

O autor foi socorrido pelos policiais militares ao Hospital Municipal com lesões leves e posteriormente conduzido para a Delegacia de Polícia de Sete Lagoas, junto com a arma de fogo e mais 02 munições de calibre 38.

Agência Local de Comunicação- 25º BPM