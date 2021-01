Sete Lagoas confirmou mais 7 óbitos por Covid-19 neste fim de semana

Sete Lagoas registrou mais 178 casos positivos e mais sete óbitos confirmados por teste para Covid-19 nas últimas 72 horas. Dos casos confirmados pela tabela de evolução da Covid-19, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, 100 são do sexo feminino e 78 do sexo masculino. Com essa alta, o município contabiliza, desde o início do monitoramento da pandemia do novo coronavírus 8.451. Deste total, 282 estão em isolamento domiciliar, 34 sete-lagoanos estão hospitalizados e 8.010 já são considerados curados.

A tabela dá divulgou ainda o aumento no número de óbitos, sendo 06 do sexo masculino, um com 57 anos registrado dia 24/01, um de 85 no dia 23/01, um de 78n anos, dia 24/01 e um de 92 anos dia 22/01, ambos no Hospital Municipal, enquanto na UPA foi registrado um de 85 anos dia 24/01, um de 97 dia 16/01 e uma mulher de 69 anos deia 23/01. Com esses sete óbitos, o total de mortes por Covid em Sete Lagoas eleva-se para 125.

A tabela divulgada pelo órgão municipal dá conta ainda de que, a taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid SUS e particular, está em 46%. São 23 internações nas UTIs, sendo 18 pacientes sete-lagoanos, 01 de Papagaios, 01 de Pompéu, 01 de Pequi, 01 de Cordisburgo e 01 de Capim Branco. Nas enfermarias do município, estão internados 30 pacientes de Sete Lagoas, 04 de Paraopeba, 01 de Prudente de Morais, 01 de Funilândia, 01 de Cachoeira da Prata, 03 de Cordisburgo, 01 de POmpeu, 01 de Capim Branco e 01 de Baldim.

Confira abaixo a tabela completa: