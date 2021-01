Menor é apreendido em Matozinhos por tentativa de assalto

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar em Matozinhos, que armado com um revólver tentou roubar o telefone celular de uma mulher.

O fato aconteceu na quinta-feira (21), quando a Polícia Militar realizou um atendimento de tentativa de roubo no bairro São Sebastião em Matozinhos. Chegando ao local, a vítima contou aos militares que um jovem havia se aproximado dela com uma arma de fogo em punho e tentado roubar o seu telefone celular. A mulher relatou aos policiais, que entrou em luta corporal com o suspeito que evadiu sem conseguir efetuar o roubo.

De posse das características do autor, os policiais realizaram diligências no local e lograram êxito em encontrá-lo. O adolescente de 15 anos foi abordado e confessou o crime. Disse ainda que a arma de fogo utilizada estaria escondida em um lote vago, posteriormente localizada pelos militares.

O menor de idade, acompanhado de sua representante legal, foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil.

Redação com Agência Regional de Comunicação- 19ª RPM