Gato não deixa criança subir na grade do apartamento e viraliza: vídeo

Um gato está sendo festejado como herói nas redes sociais por proteger e impedir uma criança de subir na grade da varanda de um apartamento.

No vídeo, o bichano age como um ajo da guarda e bate com a patinha nas mãos do menino toda vez que ele tenta se pendurar para subir.

Isso acontece várias vezes e a criança, de aproximadamente dois anos, não consegue subir. (assista abaixo)

As imagens foram compartilhadas no TikTok, pela usuária Laura Manzanares, mãe da criança e viralizaram também no Youtube e no Instagram do SóNotíciaBoa neste fim de semana.

Laura disse que assistiu a tudo e gravou a cena para mostrar a reação do gato.

A mãe contou que ficou surpresa quando o felino interveio, “puxando” as mãos do menino da grade repetidamente.

A mulher interpretou que o gato protegeu a criança por entender os riscos de estar naquela altura.

O gato está sendo chamado de “pai protetor” e “anjo da guarda” nas redes sociais.

Por Sonoticiaboa