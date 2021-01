Estado disponibiliza 18 leitos de UTI para amazonenses com covid-19

Pacientes serão acolhidos em hospital da cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro

Minas Gerais recebe na cidade de Uberaba, na região do Triângulo, 18 pacientes do Amazonas para tratamento de covid-19 em sua rede pública de saúde. O transporte está sendo feito por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e os pacientes diretamente conduzidos ao Hospital Regional José de Alencar em ambulâncias do Estado devidamente equipadas e mobilizadas. A operação é um esforço conjunto realizado pelo Governo de Minas Gerais e o município.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, o médico Carlos Eduardo Amaral, a decisão de receber estes pacientes, além de ser um gesto de solidariedade, baseou-se em critérios técnicos do plano Minas Consciente, que sinaliza, semanalmente, como está o cenário epidemiológico de macro e microrregiões de Minas Gerais.

“Para nós, é muito importante poder atender estas pessoas em um momento tão crítico para elas”, afirma Amaral.

Uberaba está na macrorregião Triângulo do Sul, a única em Minas Gerais, neste momento, na onda verde do plano estadual, na qual é possível o funcionamento de atividades não essenciais em virtude do controle do contágio na região. A ocupação dos leitos de UTI na macrorregional Triângulo do Sul está em 54% e a ocupação da rede pública de saúde em decorrência da covid-19 é de 13%

O secretário lembra, ainda, que a transferência de pacientes dentro do mesmo estado ou até de um estado para outro se baseia nos princípios de integralidade, universalidade e equidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, disponibilizar os leitos de UTI para os doentes foi uma resposta positiva à solicitação do Governo do Estado de Minas Gerais, tomada conjuntamente entre o Comitê Técnico Científico de Enfrentamento à Covid-19 da prefeitura e a Câmara de Vereadores. “Uberaba está em situação confortável em relação ao resto do país. Por isso fomos escolhidos para receber estas pessoas”, explica a prefeita.

Hospital

O Hospital Regional José de Alencar é referência no tratamento do SARS Cov-2, na macrorregião Triângulo do Sul, e de atendimento exclusivo a pacientes do Sistema Único de Saúde. Para receber os amazonenses, a prefeitura informou que todos os internos não-covid-19 foram conduzidos a outras unidades hospitalares. Desta forma, o hospital regional passou a ser integralmente destinado ao tratamento do coronavírus, com capacidade garantida, pelo Estado, para habilitar mais leitos.

Desde o início da pandemia Minas Gerais quase dobrou seus leitos de UTI; ampliou de 2.072, no início de fevereiro, para os atuais 4.033 leitos de UTI cadastrados no SUSFácil.

Indicadores de monitoramento do Minas Consciente

Taxa de Incidência – covid-19;

Taxa de Ocupação de leitos UTI Adulto;

Taxa de Ocupação por covid-19;

Leitos por 100 mil habitantes;

Positividade atual RT-PCR;

% de aumento da incidência;

% de aumento da positividade dos exames PCR.

Por Agência Minas