Sete Lagoas chora a morte de Antônio Eustáquio Lage, o eterno Papai Noel da cidade

A cidade perdeu neste final de semana o senhor Antônio Eustáquio Lage, carinhosamente conhecido como o Papai Noel de Sete Lagoas. Mesmo após as festas natalinas, lá estava o senhor Antônio com sua barba, chamando a atenção de populares por onde passava e sempre com um sorriso no rosto.

Vítima de problemas cardiovasculares, sua morte foi muito lamentada nas redes sociais. O jornalista Cinésio Rocha, em sua publicação, afirma que. Antônio Eustáquio era um artista diferenciado. “Mesmo sem a tradicional roupa vermelha, nunca saía do personagem. Cultivava o ano inteirinho sua longa barba branca para dar mais realismo ao mais famoso Papai Noel da cidade. Tive o prazer de trabalhar com ele no natal de 2014, no Shopping SL. Ele como Papai Noel, eu interpretando à árvore falante. R.I.P. estimado amigo”, saudou.

As homenagens ao eterno Papai Noel de Sete Lagoas estão por toda social. Em uma de suas últimas postagens, ele reclamava de inchaço das pernas e pés. Antônio Eustáquio também foi candidato a vereador na última eleição.

Fonte: Plantão Regional 24 horas