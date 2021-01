Presidente da Vila Vicentina de Sete Lagoas divulga “Nota de Desabafo”cobrando vacina contra a Covid-19

Por questão de responsabilidade e comprometimento tenho que manisfestar minha indignação pelo descaso e desrespeito da Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito a vacinação contra a Covid 19, em Sete Lagoas.

Pelo que temos conhecimento, inclusive pelo Informe Técnico que recebi do Ministério da Saúde editado no dia 18/01/2021, diz que dentro do primeiro grupo a receber a Vacina estão os Lares de Longa Permanência Para Pessoas Idosas, que seria o nosso caso.

Infelizmente essa determinação não está sendo respeitada aqui na nossa cidade, pelo menos no nosso caso porque é de conhecimento de muitas pessoas de que já foi feita a vacinação no Hospital Nossa Senhora das Graças e em outros lugares. Completo também informando, que todos os Lares que pertencem a Sociedade de São Vicente de Paulo em outras cidades de nossa região, já foram contemplados com a vacinação.

A minha pergunta de indignação é porque como responsável pela Vila Vicentina, tenho a obrigação de defender os direitos e a vida de nossos idosos que lá vivem. Para encerrar pergunto ainda, será que não tem nenhum valor ou importância o trabalho, que fazemos para a população e para o Poder Público Municipal?

Me desculpe pelo desabafo mas não posso ficar só esperando, enquanto pelo menos nossos 68 idosos que vivem lá na Vila Vicentina continuem correndo risco de vida, por irresponsabilidade de quem quer que seja.

Geraldo de Souza Filho

Presidente da Vila Vicentina de Sete Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde informou que, já está programada a vacinação dos idosos para a próxima segunda-feira (25).