Duas tentativas de homicídios, neste sábado. Dois suspeitos foram presos em Sete Lagoas

Duas tentativas de homicídios foram registradas na madrugada deste sábado (23), em Sete Lagoas. Um dos crimes aconteceu no bairro Ondina Vasconcelos e o outro no Santa Felicidade.

Por volta de 01h12, os policiais foram acionados após disparos de arma de fogo no bairro Santa Felicidade. No local, os militares depararam com a vítima baleada e esfaqueada, sendo socorrida ao Hospital Municipal em estado grave. Dois suspeitos foram presos e a arma de fogo apreendida.

Já no bairro Ondina Vasconcelos, a vítima, de 25 anos, foi encontrada ensanguentava, com perfurações nos membros superiores e inferiores. A faca que teria sido usada pelo autor foi apreendida, aparentando ter sido lavada.

O socorro do SAMU encaminhou o homem ao Hospital, onde recebeu o atendimento médico. Ninguém foi preso.

Com Site Teclemídia