Rabello acredita em ‘tropeço dos concorrentes’ e vê Atlético forte na briga pelo caneco

Titular no empate em 1 a 1 com o Grêmio, na última quarta-feira (20), o zagueiro Igor Rabello foi o entrevistado desta sexta-feira (22), véspera do duelo contra o Vasco da Gama, em São Januário. Por via remota, ele respondeu às perguntas feitas pelos setoristas do Atlético.

Perguntado sobre os pontos “bobos” perdidos e por alguns tropeços no Campeonato Brasileiro, o zagueiro concorda que fazem falta neste momento. Com 54 pontos, o Galo é o quarto colocado da competição mais importante do país. O Internacional, líder, tem 59.

“Perdemos alguns pontos, sabemos que pecamos fora de casa. Se pontuássemos mais, estaríamos em uma melhor situação. O importante é sempre estar pontuando. Se não for possível vencer, que possamos pontuar e evitar as derrotas. Agora temos que pensar em um jogo de cada vez, cada duelo é uma final para construir nosso destino. Não adianta pensar nos outros times”, comentou Rabello.

