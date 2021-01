Guarda Municipal faz parceria com a Marinha em curso de tripulação de embarcações

A Guarda Civil Municipal de Sete Lagoas continua fazendo parcerias em prol do cidadão. Desta vez, a integração será com Marinha do Brasil que vai ministrar agentes locais o Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público. O curso será nos meses de março e abril quando a Capitania Fluvial de Minas Gerais ficará responsável pelas aulas teóricas aplicadas em auditório e as práticas na lagoa José Félix. Inicialmente devem participar do curso integrantes da Guarda Civil Municipal/Defesa Civil de Sete Lagoas, do Corpo de Bombeiros Militar, militares do 4° GAAAE e ainda integrantes da Polícia Militar de Meio Ambiente.

O curso possui carga horária total de 40 horas com conteúdos de segurança pessoal e de navegação quando todos os alunos terão a oportunidade de realizar as tarefas cogitadas nos objetivos gerais da disciplina. Para o comandante da Guarda Municipal e coordenador de Defesa Civil, Sérgio Andrade, é muito importante a integração entre instituições federais, estaduais e municipais. “É de fundamental importância que participem das atividades numa mesma engrenagem. Essa junção proporciona, com maior eficiência, o compartilhamento de conhecimento e informações entre as forças de segurança. Assim podemos oferecer um trabalho de maior qualidade para a população”, avalia.

Ainda participaram da reunião o comandante do 4° GAAAE, coronel João Travassos de Albuquerque Júnior, Capitão de Fragata, Shirley, o subcomandante da 5° CIA Independente de Bombeiros Militar, Capitão Rafael de Figueiredo, o Sub Tenente Castro e Cabo Paulo, ambos da Marinha do Brasil, e o Guarda Municipal Lunarde.