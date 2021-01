Ferro Velho no Itapuã tinha criadouros de mosquisto transmissor da Dengue

Um caminhão com bens inservíveis foi retirado de um Ferro Velho no bairro Itapuã, em Sete Lagoas. No local, na quinta-feira, 21, o setor de Combate ao Pernilongo em parceria com os agentes de endemia do Controle da Dengue e a Associação de Catadores, realizaram uma força tarefa para a limpeza do local com a retirada dos bens inservíveis, para a destinação correta.

Segundo Nivaldo Santos, coordenador do Programa Municipal de Manejo Ambiental de Combate ao Pernilongo e Caramujos Africanos, existia no local vários criadouros do mosquito Aedes aegypti e do Culex ( pernilongo), sendo retirado um caminhão de inservíveis “Com a pandemia, parece que a população esquece dos cuidados básicos para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a Dengue, Febre Amarela e outras.

De acordo com ele, vale ressaltar que um paciente com Dengue, por exemplo, tem uma maior possibilidade de ser contaminado, com a Covid 19, evoluir para um quadro mais complicado da doença, devido estar com o sistema imunológico comprometido, facilitando a reprodução do vírus dentro do organismo.

Nivaldo ressalta ainda, que o apoio da população é fundamental no enfrentamento da dengue.”É preciso continuar mantendo as medidas sanitárias para evitar a Covid 19, mas também não esquecer de preservar os quintais limpos, para evitar outras doenças que cada um faça a sua parte,”comentou.