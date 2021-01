Desenvolve Minas Gerais: abertas novas inscrições gratuitas para o curso sobre compras públicas municipais; vagas são limitadas

Estão abertas novas inscrições para as próximas turmas dos cursos sobre “Compras Públicas Municipais”, disponibilizados pela segunda fase do projeto desenvolvido pela Associação Mineira de Municípios (AMM) e Sebrae, o Desenvolve Minas Gerais. Após o sucesso das capacitações do primeiro mês do ano, serão ministrados três cursos: de 2 a 4 de fevereiro (1ª turma); de 9 a 11 de fevereiro (2ª turma); e de 23 a 25 de fevereiro (3ª turma).

No dia 1º de janeiro de 2021, os prefeitos eleitos assumiram as prefeituras e enfrentarão os desafios que a administração pública municipal impõe, junto com toda a sua equipe administrativa. O objetivo do curso “Compras Públicas Municipais” é levar conhecimentos técnicos para a implementação dos procedimentos de estímulo aos pequenos negócios nas compras públicas municipais, incluindo o Microempreendedor Individual (MEI) e Agricultores Familiares, conforme previsto na Lei Complementar 123/06 e demais legislações aplicáveis.

A grande procura pelas qualificações mostra o sucesso da iniciativa das duas entidades, que focam em oferecer suporte técnico e capacitação aos gestores, servidores, empresários e comerciantes na implementação de medidas e ações que favoreçam os pequenos negócios e a sustentabilidade econômica local.

Os cursos fazem parte da nova fase do projeto Desenvolve Minas Gerais, denominada “Capacitando a Gestão Pública”, fruto da parceria entre a AMM e o Sebrae. O público-alvo dessa etapa são os gestores e servidores públicos das mais diversas áreas, que trabalham direta ou indiretamente com a temática.

O presidente da AMM, 1º vice-presidente da CNM e prefeito de Moema, Julvan Lacerda, destaca que os gestores que assumirão em 2021 terão muitos desafios pela frente e precisam de muito apoio e conhecimento para conseguirem administrar suas prefeituras. “Por isso, há a responsabilidade institucional da AMM em aprimorar dois pontos essenciais: a capacitação da gestão pública, porque não adianta conseguir mais recursos, melhorar a relação federativa, se não melhorarmos de dentro pra fora; e fomentar o desenvolvimento local, despertando a vocação para o empreendedorismo.”

Ele ressalta ainda que a parceria com o Sebrae no projeto Desenvolve Minas Gerais pode ajudar muito todos os gestores e agentes públicos. “Juntamente com o Sebrae e o apoio de diversos parceiros, queremos capacitar os gestores em favor do desenvolvimento econômico local em busca de ações e soluções para otimizar o comércio e a pequena indústria, fazendo o dinheiro circular nos municípios.”

Para João Cruz, diretor-técnico do Sebrae-MG, a parceria do Sebrae com a AMM para a realização do Desenvolve Minas Gerais, contribui para a capacitação dos agentes públicos em busca do desenvolvimento econômico. “A maior parceria do Sebrae é com os municípios. O gestor municipal tem uma ferramenta extraordinária, promover o ambiente econômico e facilitar o ambiente de negócios. Se facilita o ambiente, não tenha dúvida, haverá desenvolvimento econômico e social”, destacou.

O Desenvolve Minas Gerais faz parte do convênio celebrado entre a AMM e o Sebrae Minas durante o Delta Fórum – Encontro de Desenvolvimento Econômico para Lideranças e Territórios, em Belo Horizonte, em dezembro do ano passado. A iniciativa pretende oferecer suporte técnico e capacitação aos gestores, servidores, empresários e comerciantes na implementação de medidas e ações que favoreçam os pequenos negócios e a sustentabilidade econômica local.

A primeira etapa da parceria é a realização do “AMM nos Municípios – Encontro Online nas Microrregionais”, por meio de reuniões virtuais em parceria com as 44 microrregionais mineiras e as nove regionais do Sebrae Minas. Os encontros contam com a participação de técnicos da AMM, do Sebrae e de entidades parceiras, que vislumbram as características de cada uma das microrregiões do Estado e analisam aquilo que é mais importante de ser debatido.

