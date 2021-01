Tabela da Segunda Divisão do Mineiro-2020 segue embolada, após 3ª rodada do hexagonal final

No confronto entre S.C. Aymorés e Uberaba, o placar não saiu do 0 x 0, União Luziense goleou o Contagem E.C. e encostou nos líderes.

A terceira rodada do hexagonal final da segunda divisão do Campeonato Mineiro, ocorreu na quarta-feira (20). Com os resultados das partidas, a tabela segue embolada.

Em Ubá, no Estádio Affonso de Carvalho, o líder S.C. Aymorés empatou sem gols com vice líder Uberaba. No famoso “Alçapão do Bonfim” em Nova Lima, o Contagem E.C. foi goleado por 4×1 pelo União Luziense. Gols de Paulo Henrique, por duas vezes, Arilson e o ex-Democrata Rafa Leme para o União Luziense. Emerson, descontou para o Contagem EC. No último jogo da rodada, no Ronaldão em Poços de Caldas, o Poços de Caldas venceu por 2×1 o Santarritense. Gols de Kairo por duas vezes pelo Poços de Caldas e João Carlos para o Santarritense.

1 SC AYMORES 7 3 2 1 0 4 0 4 78 2 UBERABA 7 3 2 1 0 2 0 2 78 3 UNIÃO LUZIENSE 6 3 2 0 1 6 4 2 67 4 POÇOS DE CALDAS 3 3 1 0 2 2 3 -1 33 5 SANTARRITENSE FC 1 3 0 1 2 2 5 -3 11 6 CONTAGEM EC 1 3 0 1 2 2 6 -4 11

PG: Pontos Ganhos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Sofridos | SG: Saldo de Gols | %: Aproveitamento

S.C. Aymorés, Uberaba e União Luziense, são as equipes que devem brigar nas duas próximas rodadas decisivas pelo acesso ao módulo II do Campeonato Mineiro.

Sábado (23), a quarta e penúltima rodada terá inicio com os seguintes jogos:

No Municipal José Barbosa Nadalini, em São Sebastiao da Bela Vista, às 11h, Santarritense F.C. recebe o Uberaba. No mesmo horário, no SESC Venda Nova, na capital mineira, Contagem E.C. recebe o S.C. Aymorés. Mais tarde, ainda no sábado, no Campo do Frimisa em Santa Luzia, União Luziense recebe o Poços de Caldas.

Nelson Raphael

Estagiário de Jornalismo