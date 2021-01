Garantido na Série B de 2021, Cruzeiro agora vai defender invencibilidade de 3 anos contra o Náutico

Livre de qualquer possibilidade de rebaixamento, após a vitória por 2 a 1 sobre o Operário-PR, o Cruzeiro parte para os dois últimos jogos na Série B, sem maiores ambições na tabela.

Agora, garantido matematicamente na serie B de 2021, para a Raposa restam apenas duas partidas no campeonato, que se encerra no dia 30 de janeiro. O primeiro deles será contra o Náutico, no próximo domingo (24) às 16h, no Independência. Diante o Timbu, a equipe celeste defende uma invencibilidade que perdura por 3 anos. A última derrota do Cruzeiro contra a equipe pernambucana foi em 17 de maio de 2019, jogo disputado no estádio dos Aflitos, por 2×0. Desde então, já foram realizadas seis partidas entra as duas equipes, e a Raposa venceu quatro, empatando outras duas.

Confira os últimos confrontos entre Cruzeiro e Náutico:

Náutico 2×0 Cruzeiro – 17/05/2009 – (Estádio dos Aflitos / Recife) – Campeonato Brasileiro 2009

Cruzeiro 4x 2 Náutico – 23/08/2009 – (Mineirão / Belo Horizonte) – Campeonato Brasileiro 2009

Náutico 0x0 Cruzeiro – 26/05/2012 – (Estádio dos Aflitos / Recife) – Campeonato Brasileiro 2012

Cruzeiro 3×0 Náutico – 02/09/2012 – (Independência / Belo Horizonte) – Campeonato Brasileiro 2012

Cruzeiro 3×0 Náutico – 14/07/2013 – (Mineirão / Belo Horizonte) – Campeonato Brasileiro 2013

Náutico 1×4 Cruzeiro – 06/10/2013 – (Arena Pernambuco / São Lourenço da Mata) – Campeonato Brasileiro 2013

Náutico 1×1 Cruzeiro – 25/10/2020 – (Estádio dos Aflitos / Recife) – Campeonato Brasileiro B 2020

Nesta última partida, realizada dia 25 de outubro de 2020, os gols foram marcados por Vinicios pelo Náutico, e Airton pelo Cruzeiro.

Você pode acompanhar o jogo entre Cruzeiro e Náutico pela Rádio Eldorado, através do site www.eldorado1300.com.br, pelo App da emissora ou pelo tradicional AM 1300 do seu rádio.

Por Nelson Raphael

Estagiário de Jornalismo