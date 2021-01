Onda vermelha: novo decreto mantém intermitência no comércio de Sete Lagoas

Através de novo decreto, nesta quinta-feira (21), mas que entra em vigor a partir do próximo sábado (23), a Prefeitura Municipal manteve a metodologia do programa “Minas Consciente,” que permite a intermitência do comércio em Sete Lagoas.

Por decisão do Comitê Covid 19, na quarta-feira, a região Centro Sul que Sete Lagoas pertence regrediu para a onda vermelha mantendo apenas serviços essenciais em 14 regiões do estado, devido a alta no número de casos.

Com isto, seguindo decreto anterior, manteve três dias de flexibilização para quatro de restrição.

Confira decreto desta quinta-feira (21), mas mas que entra em vigor a partir do dia 23 de janeiro.

https://www.setelagoas.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx?cdLocal=12&arquivo={EA78D725-6CC7-BC7C-C621-D367DB5A3CCD}.pdf