Galo está na capital fluminense para enfrentar o Vasco

Após o empate em 1×1 com o Grêmio, em Porto Alegre, o Galo agora vai ao Rio de Janeiro encarar o Vasco da Gama

O Atlético já está concentrado para o embate deste sábado contra o Vasco da Gama. Na manhã de quinta-feira (21), o técnico Jorge Sampaoli comandou, na Cidade do Galo, o primeiro treino visando o confronto com a equipe carioca. Para o duelo na capital fluminense, o treinador pode contar novamente com o volante Jair, que cumpriu suspensão no empate com o Grêmio.

Para o Atlético, agora restam mais 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro, sendo 5 contra equipes da parte de baixo da tabela, que são: Vasco, Fortaleza, Goiás, Bahia e Sport. Em entrevista coletiva, antes do treino desta quinta-feira (21), o meia Hyoran, que vem se destacando no Atlético nas ultimas rodadas, ressaltou que espera jogos difíceis contra todos os adversários. “Isso é relativo porque os times que estão na parte debaixo estão brigando contra o rebaixamento, então, cada jogo para eles também vai ser uma final, assim como para nós. Então, serão jogos muito difíceis, mas a gente sabe que vai ter que se impor. Nosso objetivo é o título e, para conquistar, a gente precisa das vitórias. Portanto, temos que aproveitar a pressão que eles têm contra o rebaixamento e buscar impor nosso jogo para conquistar os pontos necessários e buscar esse título”, afirma a camisa 20.

A equipe alvinegra treinou nesta sexta-feira (22), no período da manhã e logo após o almoço embarcou em voo fretado rumo à capital fluminense, onde acontecerá o jogo contra o Vasco, no sábado às 21h.

Você pode acompanhar este jogo pela Rádio Eldorado, através do site www.eldorado1300.com.br, pelo App da emissora, ou pelo tradicional AM 1300 do seu rádio.

Por Nelson Raphael

Estagiário de Jornalismo