Minas Gerais é uma das 10 regiões mais acolhedoras do mundo: ranking

Minas Gerais está entre as 10 regiões mais acolhedoras do mundo. É que diz a eleição do Traveller Review Awards 2021, que incluiu pela primeira vez uma localidade brasileira no ranking internacional divulgado todo ano.

Minas é a única parte do Brasil citada na lista, promovida pela empresa Booking.com.

A eleição foi feita por turistas que fizeram boas avaliações na plataforma.

Eles consideraram os destinos históricos e a culinária única no mundo como uma das melhores experiências do planeta.

E quem já foi a Minas sabe da educação, da hospitalidade, das belezas históricas e dos pratos regionais de dar água na boca. Parabéns aos mineiros!

No topo do ranking está o Condado de Taitung, em Taiwan.

Ele fica na costa oriental da ilha Formosa, tem mais de 200 quilômetros de paisagens litorâneas e apenas 230 mil habitantes.

Top 10 – Traveller Review Awards 2021

Taitung County (Taiwan) Prešovský kraj (Eslováquia) Oberösterreich (Áustria) Tasmânia (Austrália) Canterbury (Nova Zelândia) Nova Scotia (Canadá) Chubut (Argentina) O’Higgins (Chile) Iowa (Estados Unidos) Minas Gerais (Brasil)

Fonte: Sonoticiaboa