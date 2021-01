Índia começa exportação de vacina contra covid-19 para o Brasil nesta sexta

A informação foi confirmada pelo secretário de Relações Exteriores da Índia, Harsh Vardhan Shringla

O governo da índia decidiu liberar a exportação comercial de vacinas contra o novo coronavírus (covid-19) para alguns países, que ainda esperavam a decisão. A medida impacta diretamente o Brasil, que deve começar a receber as remessas do imunizante nesta sexta-feira (22).

A informação é da agência de notícias internacionais Reuters, que chegou a conversar com o secretário de Relações Exteriores da Índia, Harsh Vardhan Shringla. Além do Brasil, o Marrocos também vai receber as vacinas nesta sexta-feira.

As vacinas contra a covid-19, que estão sendo desenvolvidas pela farmacêutica britânica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, estão sendo fabricadas pelo Instituto Serum da Índia. A instituição é considerada a maior produtora mundial de imunizantes.

Fonte: Itatiaia