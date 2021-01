Casal suspeito de envolvimento com drogas é preso em Pedro Leopoldo

Na quarta-feira (20), a Polícia Militar recebeu denúncias de que no bairro Lagoa de Santo Antônio em Pedro Leopoldo um homem estaria traficando drogas em uma residência. Chegando ao local, os militares depararam com o suspeito no quintal da casa, e ao perceber a presença policial tentou evadir, pulando vários muros de outras residências, sendo capturado logo depois e abordado.

Na residência denunciada, os policiais militares abordaram a companheira do suspeito e no interior da casa foram encontradas 3 buchas de maconha. A mulher admitiu ser usuária de drogas e que as buchas de maconha eram de sua propriedade. Devido à denúncia e a suspeição de haver mais ilícitos no local, foi acionado a ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães), sendo encontrado no quintal da casa 27 pinos e 01 porção grande de cocaína, 18 buchas de maconha, material para embalagem das drogas e R$22,00 reais em dinheiro.

A mulher foi conduzida pelo crime de Uso e Consumo de Drogas e o homem pelo Tráfico Ilícito de Drogas a Delegacia de Polícia Civil.

Redação com Agência Regional de Comunicação- 19ª RPM